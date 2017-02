Tras Vistalegre II

Se acaba el espectáculo. ¿Comienza la política?

14/02/2017 | Raúl Camargo

Mucho, mucho ruido,

Ruido de ventanas,

Nidos de manzanas

Que se acaban por pudrir.

Mucho, mucho ruido,

Tanto, tanto ruido,

Tanto ruido y al final

Por fin el fin.

Tanto ruido y al final...

Joaquín Sabina

Vista Alegre II terminó. Tras el ruido ensordecedor, llegó el final. Toca analizar las causas de un resultado inesperado por lo contundente, y apuntar algunas líneas para la acción futura, donde el espectáculo y el psicodrama deje paso de una vez a la política. Aquí van cinco reflexiones urgentes sobre la segunda Asamblea Ciudadana de Podemos:

1. El proceso interno de Madrid adelantó muchas claves que luego se han repetido, y ampliado, en éste. Allí la relación de fuerzas era más favorable de entrada al errejonismo, que de haber ganado esa plaza se hubiera proyectado de forma imparable hacia el Congreso estatal. La táctica adoptada por Anticapitalistas y Reinicia Podemos (nombre del espacio más amplio en aquel proceso) entendió que había que ceder visibilidad y espacio para ganar tiempo y creo que tomamos la decisión correcta. La tarea más urgente entonces era que las tesis más institucionalistas y moderadas no se hicieran hegemónicas. Ese proceso señaló que el pablismo tenía más fuerza de la pensada en sectores de extracción popular y que entre las y los inscritos de Podemos ese sector era fuerte incluso en un entorno principalmente urbano. El resultado de Madrid tomando como referencia la media de la lista no fue tan ajustado como se hizo creer: 51% para Juntas Podemos (pablistas+anticapitalistas); 39% errejonistas.

Había ya indicios pues de que la situación en Vista Alegre II podía reproducirse, teniendo en cuenta el peso de Madrid en el conjunto de Podemos. El sector de Errejón no lo vió así y se lanzó a por todo a la asamblea estatal. Y ahí cometieron el error que les ha llevado a sufrir un batacazo considerable: sobreestimar la relación virtual y a través de las redes sociales frente a la identificación real y medida de la mayor parte del cuerpo adscrito a Podemos con la figura de Pablo. En este sentido, la relación populista con las bases la tiene, paradójicamente, mucho mejor conseguida Iglesias que Errejón.

2. Toda la disputa descarnada que ha rodeado a esta Asamblea tiene que ver con una cultura política muy determinada por el modelo de Vista Alegre I: competición pública para ganar un electorado que no milita y al que hay que llegar por los medios de comunicación y las redes. Como los cargos se reparten así, figurar en medios y acumular seguidores en redes se convierte en uno de los empeños esenciales de cualquier aspirante a serlo. Toda la cultura de Podemos está impregnada por esa máxima, que acaba por conferir a la comunicación y sus derivados el monopolio de la acción política, con los medios de comunicación como escenario de todos los debates internos, en lugar de unos órganos cuyo papel en la etapa que termina ha sido casi testimonial.

Con los excesos añadidos de una lucha por el control del proyecto, los elementos que han sazonado el espectáculo de estas semanas estaban ya ahí desde hace 2 años y medio al menos.

3. El pablismo se ha consolidado como la corriente que tendrá todo el control del aparato estatal de Podemos. Tienen base popular para poder mejorar y extender la implantación de Podemos pero a cambio deberían aplicar fórmulas de descentralización que su documento organizativo ignora o directamente rechaza. Más allá de un Consejo Ciudadano Estatal (CCE) donde contará con mayoría absoluta, los principales contrapesos en este periodo vendrán de los territorios. Esperemos que, no obstante, sepan integrar y construir una dirección colectiva hasta ahora ausente y que los órganos de dirección sirvan para deliberar y para trasladar de manera ordenada debates al conjunto de la militancia y de los círculos.

4. El sector de Errejón ha quemado muchas naves en esta batalla. Abusar tanto del adjetivo " ganador" y del verbo " ganar" cuando se pierde un proceso interno tras otro puede acabar creando extrañamiento en los ajenos y frustración en los propios. El proyecto de Iñigo infravaloró el peso acumulado por tradiciones políticas y sociales pasadas y presentes en este país de países y la aplicación de las teorías de Laclau a un país del sur de Europa no han cuajado bien. Esto no es un país de América Latina.

La hipótesis populista introdujo novedades interesantes sobre el uso del discurso pero lo alejó de tal modo de las relaciones materiales efectivas que ha acabado haciendo mucho ruido pero abriendo pocas nueces. Necesitarán perfilar más allá de la consigna permanente y la consabida campaña en Twitter su corriente. Son necesarios y necesarias claro que sí, pero harían bien en revisar algunos preceptos que les llevan a considerar a todos los demás perdedores y desfasados frente a su infalible transversalidad.

5. Y, por último pero no menos importante, Podemos en Movimiento y Anticapitalistas. La decisión de presentar un espacio propio ha sido un acierto, pero no era evidente tras el resultado de Madrid y el de Andalucía. Una decisión arriesgada, donde cedimos espacio para ganar visibilidad, y que ha sido fundamental para proyectar un tercer sector radical, movimientista pero sensato y razonable. Una siembra cuya recolecta será en diferido, como lo fue el haber apostado por otro modelo en Vista Alegre I cuando la tempestad por ganar a toda costa arreciaba.

La lista era magnífica, la campaña también lo ha sido y solo un sistema tan injusto como mezquino nos deja con 2 representantes cuando deberían ser 9 o 10 con cualquier sistema proporcional. Una de las lecciones del 15-M es que no se puede decir una cosa y hacer otra. No podemos criticar el sistema electoral español y tener una ley electoral interna que es peor que éste.

Con este Desborda [sistema electoral aplicado internamente], Podemos tendría menos de la mitad de los diputados en el Congreso de los que tiene… La gente que ha trabajado en Podemos en Movimiento( PeM) , además de los y las que han dado la cara de forma ejemplar como Miguel Urbán, Teresa Rodríguez, Beatriz Gimeno, Lorena Garrón y el gran Diego Pacheco, se ha dejado hasta las pestañas en este proceso y ahora hay una sensación agridulce, esa que resume muy bien una frase del mundo del fútbol "jugamos como nunca, perdimos como siempre".

Pero esta vez no hemos perdido, hemos sembrado. Y hemos ganado mucha legitimidad para lo que está por venir. Alentar un nuevo ciclo de movilizaciones será una de las tareas colectivas esenciales desde ya. Las relaciones que PeM y Anticapi tienen con los movimientos sociales pueden ser de la máxima utilidad para este fin.

Y termino con una mención emocionada a mis compas de Anticapitalistas, Anticapis ya para el gran público: una organización curtida en los momentos más duros, que se ha renovado muchísimo y que demuestra su dinamismo, que hace de memoria de las luchas pasadas para conectarlas con el presente. Y con una cultura que permite integrar, debatir, cooperar, construir... Un orgullo para quienes la fundamos y la vemos crecer. Me acuerdo hoy de un día hace muchos años donde me equivoqué de metro para ir a una reunión de los jóvenes de Espacio Alternativo ( antecedente de Anticapis). Y no fui al final porque pensé que llegaría tarde y la reu no se iba a hacer si yo no llegaba... Cuando al día siguiente me dijeron que la reu se hizo y además vinieron dos personas nuevas que no esperábamos pensé " somos pocos pero nadie es imprescindible. Y como somos, más adelante podemos ser más". Y vaya si pudimos. Y podremos.

14/02/2017

Raul Camargo, Secretario Político de Podemos Comunidad de Madrid, militante de Anticapitalistas.

http://blogs.publico.es/contraparte/2017/02/14/vista-alegre-ii-se-acaba-el-espectaculo-comienza-la-politica/