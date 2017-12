Cambio climático

Nada que hacer: el Ártico ya nunca volverá a congelarse

26/12/2017 | Eric Holthaus

La semana pasada, en un centro de congresos de Nueva Orleans reconvertido en su día temporalmente en refugio para miles de personas durante el paso del huracán Katrina, un grupo de científicos polares emitieron una declaración alarmante: el Ártico, tal como lo conocíamos, ya no existe. La región está evolucionando definitivamente hacia un estado libre de hielo, dijeron los científicos, con amplias repercusiones en los ecosistemas, la seguridad nacional y la estabilidad del clima planetario. Era un lugar idóneo para un recordatorio tajante de que, de seguir así, la civilización está jugándose la existencia frente a la biosfera del planeta.

En un informe anual de apoyo sobre la salud del Ártico [1] –titulado “El Ártico no muestra indicios de volver a ser la región fiablemente congelada de las últimas décadas”–, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), que supervisa toda la investigación oficial de EE UU en la región, ha acuñado un término: “Nuevo Ártico” . Hasta hace más o menos un decenio, la región resistía bastante bien, a pesar de calentarse casi al doble de velocidad que el conjunto del planeta. Sin embargo, en los últimos años ha experimentado un cambio abrupto que ahora lo caracteriza. El Ártico es nuestro atisbo de una Tierra en evolución, que se transforma en algo radicalmente diferente de la de hoy.

En una conferencia de prensa convocada para anunciar la nueva evaluación, el administrador en funciones de la NOAA, Timothy Gallaudet, subrayó el “enorme impacto” que tienen estos cambios en todo, desde el turismo hasta la pesca y los modelos climáticos de todo el mundo. “Lo que ocurre en el Ártico no se queda confinado allí, sino que afecta al resto del planeta”, dijo Gallaudet.

[Véanse gráficos en: http://sites.uci.edu/zlabe/arctic-temperatures/]

En una entrevista con la radio pública nacional (NPR) , el científico marino Jeremy Mathis, director del Programa Ártico de la NOAA, ha ido aún más lejos. Con respecto al Ártico, ha dicho Mathis, ya no existe un estado normal: “El medio ambiente está cambiando con tanta rapidez en tan poco tiempo que no podemos formarnos una idea de cómo va a ser este nuevo estado.” Sobre la base de registros naturales de 1 500 años, recopilados a partir de sedimentos lacustres, núcleos de hielo y anillos de árboles como contexto, el informe de la NOAA indica que el Ártico está cambiando a un ritmo que no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en la región durante milenios . “El ritmo de cambio no tienen precedentes en los últimos 1 500 años y probablemente en periodos incluso más largos”, ha dicho Mathis. “No solo estamos viendo grandes cambios, sino que también vemos que la rapidez de estos cambios va en aumento.”

En el informe de la NOAA, los científicos que estudian el Ártico exponen sus mejores ideas sobre lo que podría significar este cambio para el mundo. Sus augurios son aterradores. Veamos, por ejemplo, la hipótesis del científico de la Universidad de Alaska-Fairbanks Vladimir Romanovsky sobre el permafrost: hasta ahora, el año 2017 ha sido el que ha registrado las temperaturas del permafrost en Alaska más altas desde que se efectúan registros. Si este calentamiento continúa al mismo ritmo, en tan solo diez años podría comenzar un deshielo extendido. El impacto de este deshielo “será muy, muy grave”, dice Romanovsky, y podría causar la destrucción de infraestructuras locales como carreteras y edificios en todo el hemisferio norte y la liberación de gases de invernadero adicionales que han estado atrapados en el hielo durante generaciones.

La pérdida de hielo en el mar ya está provocando profundos cambios hasta la misma base de la cadena alimentaria de la región ártica. Al incidir más luz solar en las oscuras aguas abiertas, estas retienen más energía térmica y las temperaturas suben todavía más. Esto dispara lo que Mathis, del Programa Ártico de la NOAA, denomina “algo así como un efecto de huida”, que incluye la prolongación de la temporada de crecimiento vegetal, el reverdecimiento de la tundra, la proliferación de incendios y la aceleración del crecimiento del plancton. Todo esto comporta conjuntamente una vasta alteración de patrones en los que los indígenas del Ártico han basado su sustento durante milenios .

Los efectos también se hacen sentir mucho más allá. “Ahora estamos bastante convencidos”, ha declarado Mathis, de que el calentamiento del Ártico “crea las condiciones para que comiencen a producirse más fenómenos climáticos extremos en Norteamérica”. Por ejemplo, diversos estudios independientes, publicados este mismo mes , detectan un vínculo claro entre la fusión del hielo marino del Ártico y el aumento del riesgo de sequía en California.

El lenguaje apremiante del informe plantea la gran pregunta: ¿Qué medidas concretas adoptará la Casa Blanca, que niega el valor de las pruebas científicas, a raíz de estos nuevos datos? El administrador en funciones de la NOAA, Gallaudet, ha declarado que había presentado personalmente el informe el mes pasado en la Casa Blanca, añadiendo que funcionarios del gobierno de Trump “lo estudian y lo reconocen y lo incluyen en sus planes”.

El hecho de que el Ártico sea ahora una reliquia de un tiempo pasado –la primera parte importante del planeta que se halla en la cuenta atrás– debería sacudirnos. Es uno de esos hechos que quienes seguimos de cerca el cambio climático sabíamos que iban a ocurrir. Y su advenimiento, es devastador en su totalidad. La pérdida del viejo Ártico está tan cerca como tan lejos ha llegado la humanidad en la transformación del planeta en algo fundamentalmente diferente de lo que ha dado pie a la civilización a lo largo de los últimos 10 000 años. Es una transición aterradora y que hemos de lamentar. Pero también es un recordatorio de que nuestro destino como individuos y como sociedad no está prefijado. Si el Ártico puede cambiar con tanta rapidez, la humanidad debe hacer lo mismo.

18/12/2017

Véanse más gráficos en el artículo original:

http://grist.org/article/let-it-go-the-arctic-will-never-be-frozen-again/

ftp://ftp.oar.noaa.gov/arctic/documents/ArcticReportCard_full_report2017.pdf

http://www.arctic.noaa.gov/Report-Card/Report-Card-2017/ArtMID/7798/ArticleID/691/Collecting-Environmental-Intelligence-in-the-New-Arctic

https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/12/12/570119468/arctics-temperature-continues-to-run-hot-latest-report-card-shows?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=npr&utm_term=nprnews&utm_content=2041

http://www.arctic.noaa.gov/Report-Card/Report-Card-2017/ArtMID/7798/ArticleID/690/Paleoceanographic-Perspectives-on-Arctic-Ocean-Change

https://www.nytimes.com/interactive/2017/11/25/climate/arctic-climate-change.html

http://www.sciencemag.org/news/2017/12/vanishing-arctic-ice-could-drive-future-california-droughts