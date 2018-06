Nicaragua

La dinámica de los acontecimientos

18/06/2018 | Oscas-René Vargas

1. Por la dinámica de los acontecimientos entre el 15 al 17 de junio 2018 podemos sacar la siguiente conclusión: el gobierno Ortega-Murillo no tiene voluntad política de encontrar una solución pacífica a la crisis del país. Tampoco a dejar el poder. Por eso ha desatado una ofensiva de terror con la policía, los sicarios y los paramilitares en las ciudades de Masaya, León, Estelí y los barrios orientales de la ciudad de Managua.

2. La organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenan la matanza realizada por los paramilitares afines al gobierno.

3. El gobierno Ortega-Murillo demuestra que en paralelo al Diálogo Nacional siguen actuando con una mentalidad de guerra contra el pueblo debido a que sus bases sociales en los diferentes territorios y en el Estado las han ido perdiendo.

4. Los grupos paramilitares fuertemente armados matan, secuestran y torturan a la luz del día bajo el amparo del Ejecutivo y la protección/asociación de oficiales de la Policía. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) reporta 215 muertos, más de 2000 heridos y centenas de desaparecidos hasta las 11:45 am. del 17 de junio.

5. Dos frentes de lucha tenemos en paralelo: a) la calle y carreteras con tranques, con reveses en ciertos lugares para el gobierno Ortega-Murillo, población asesinada en los tranques y calles día y noche; y b) en la mesa del Diálogo Nacional en la cual la delegación del gobierno ha marcado el ritmo con más astucia y habilidad que los representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACDJ).

6. En la ACDJ participan los empresarios del COSEP, y movimientos sociales como el movimiento campesino contra la concesión del canal interoceánico, organizaciones feministas y de la sociedad civil y los cinco movimientos que forman la Coalición Universitaria: Movimiento Universitario 19 de Abril, Movimiento Estudiantil 19 de Abril, Coordinadora para la Justicia y la Democracia, Alianza Universitaria de Nicaragua y estudiantes de la Universidad Nacional Agraria (UNA).

7. La táctica prioritaria del gobierno es la eliminación física a mansalva para provocar intimidación, miedo y terror lo cual no lo ha logrado pues la población se indigna más y sin armas lo cual es una actitud inédita en la lucha en Nicaragua.

8. Los representantes del gobierno tratan de construir una narrativa para descalificar a los representantes de la sociedad en el Diálogo y al movimiento ciudadano frente a la comunidad internacional. El gobierno tiene una gran presión internacional de parte varios países latinoamericanos, de Europa, de Estados Unidos y de instancias internacionales.

9. Otro de sus propósitos del gobierno es que los representantes de la ACDJ y/o los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) sean los se levanten de la mesa y den por cerrado el Diálogo Nacional. Por eso el alto nivel de cinismo en sus intervenciones, porque el fondo intenta provocar ira y cólera para sacar de control tanto a los representantes de la ADDJ como a los obispos.

10. A pesar de las limitaciones, el Diálogo Nacional es un espacio más de la lucha; es un espacio válido y legítimo. Es el espacio donde la política de terror del gobierno queda en evidencia, registrada y documentada.

11. Ortega miente sin pudor, está llevando a cabo una guerra de desgaste en la que dice una cosa y hace otra. El gobierno Ortega-Murillo actúa contra los manifestantes con la misma ferocidad represiva de la dictadura de los Somoza. Ortega, como si fuera un personaje del Señor de los Anillos, ha sido incapaz de sustraerse al influjo más perverso y negativo del poder y se ha convertido en un dictador como Somoza.

12. Los grandes capitales han tomado distancias de Ortega-Murillo. Ellos habían dado la sombrilla empresarial al régimen, a cambio de un buen ambiente de negocios para obtener ganancias extraordinarias. Habían preferido hacerse de la vista gorda frente a la demolición completa de la oposición política y al acaparamiento absoluto de todas las instituciones y poderes públicos. Hoy tienen temor de pagar los costos de su insensatez, por eso se aferran a una salida al suave que significa el orteguismo sin Ortega.

13. La pasividad de los militares en esta crisis tiene diferentes lecturas: para algunos significa que está siendo cómplice con Ortega-Murillo; otros piensan que le han dado la espalda al régimen; y hay quienes aplauden que se quede en los cuarteles porque si salen el remedio podría salir peor que la enfermedad.

14. La intervención del Ejército es vista como la clave para inclinar la balanza para cualquiera de los bandos. Sin embargo, hasta el momento la institución armada para lo único que ha actuado públicamente es para negar su participación en el conflicto y comprometerse en no empuñar sus armas contra los manifestantes.

15. El 12 de mayo, el Ejército emitió un comunicado ambiguo, a través del cual hacía un llamado a la no violencia, respaldaba el diálogo y a la Conferencia Episcopal, pero no condenaba las muertes provocadas por las fuerzas paramilitares del Gobierno.

16. La principal razón para que el Ejército esté guardando distancias es porque está cuidando sus intereses corporativos y económicos. Además de las inversiones en Nicaragua, la institución militar tiene acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York y otras inversiones en Estados Unidos (EE UU). De manera que involucrarse directamente con Ortega en este contexto podría generarles sanciones económicas contra la institución y miembros de la cúpula militar por parte de EEUU.

17. Otra razón de no intervenir es la de preservar la institucionalidad en una transición política, ya que el Ejército, hoy por hoy, a diferencia de la Policía, es una de las pocas instituciones públicas que no tiene las manos manchadas de sangre. El Ejército, para su sobrevivencia, tiene que separarse de los errores irreparables del gobierno Ortega-Murillo.

18. En la actualidad no debe haber ni ochenta miembros del Ejército que empezaron como oficiales después de 1990. Desde hace un tiempo ese sector es minoría dentro del Ejército.

19. Las ciudades de Masaya, Catarina, Niquinohomo, Jinotepe, Dolores y Diriamba está tomadas en su totalidad por la insurrección cívica. En la ciudad de León, solo falta que caiga el centro de la ciudad. Los tranques se mantienen en el norte del país y en el corredor de Boaco, Juigalpa que llega hasta Nueva Guinea. No hay entrada ni salida del transporte internacional y los 6000 furgones atrapados en las carreteras del país se mantienen en la misma situación que antes.

20. El 16 de junio, luego de tomarse Nindirí y eliminar los tranques, que estaban en la carretera, policías y paramilitares entraron a la ciudad asesinando y capturando casa por casa a todos los sospechosos de ser miembros de la oposición insurrecta. Antes lo habían hecho en la ciudad de Masatepe.

21. En Matagalpa, centenares de personas marcharon el 16 de junio por las principales calles de la ciudad demandando justicia y el cese de la represión. Una persona fallecida en la ciudad de Bilwi, en la costa caribe, otra más herida en San Marcos y desabastecimiento de combustible en Estelí, son consecuencias de las protestas de los días y 16 y 17 de junio. En Bilwi personas no identificadas saquearon negocios de reconocidos dirigentes del partido de gobierno.

22. La Huelga General del 14 de junio fue convocada no para derogar al gobierno sino para reanudar las negociaciones. Es decir, como un simple mecanismo de presión. La huelga fue exitosa ya que el pueblo quiere acciones contundentes que ponga fin a las masacres y al gobierno Ortega-Murillo.

23. Las tácticas dilatorias del gobierno han sido para reagrupar sus fuerzas y demostrar al gobierno EE UU que, pese a la crisis, ellos tienen suficiente fuerza para seguir en el poder. También quieren mostrar su disposición a una salida de la crisis a través del diálogo/negociación para evitar sanciones del Congreso de EE UU.

24. En estas condiciones, se da la reanudación del Diálogo Nacional, el 15 y 16 de junio, y el gobierno Ortega-Murillo cede en que lleguen al país la misión de la CIDH, la instalación del Grupo Internacional de Investigación, el Alto Comisionado de la ONU, Unión Europea y de la OEA, sin especificar fechas.

25. Estamos claros que los acuerdos que se establecen en el Diálogo Nacional, Ortega nunca los ha cumplido. Tampoco, se van a quitar los tranques. Nadie puede ceder de quitar los tranques sin antes asegurarse de la separación del poder de Ortega-Murillo.

26. Hay que mantener la vinculación entre el dialogo y la calle. Esta lucha se da en diferentes espacios y con distintos lenguajes, aunque con el mismo objetivo: detener la masacre, el cese de represión y que Ortega-Murillo se vayan.

27. Con la presencia in situ de los organismos internacionales, la culpabilidad en crímenes de lesa humanidad será fácilmente confirmarlos por los organismos internacionales. La masacre a la resistencia y revolución cívica es el fundamento para exigir la renuncia inmediata de Ortega-Murillo y el desarme de los paramilitares.

28. En medio locales se publicó que Ortega comunicó a un delegado del Senado de EE UU que estaría dispuesto a adelantar elecciones, pero no a abandonar el poder.

29. Ortega ha propuesto adelantar a 2019 las elecciones a fin de asegurarse un tiempo más en el poder, durante el cual piensa encontrar nuevas tretas para permanecer en la presidencia por tiempo indefinido.

30. Al mismo tiempo, el gobierno alarga la toma de decisión sobre la posible elección anticipada, con el objetivo de mejorar su correlación de fuerzas. También, el tiempo es utilizado por el gobierno implementando una operación limpieza en varias ciudades, ha como lo están haciendo en Masatepe y Managua.

31. Por ejemplo, en la ciudad de Managua quemaron una casa de 3 pisos, con una familia adentro. Murieron 2 niños pequeños y 4 adultos. Los responsables de este hecho fueron los parapoliciales y la policía. Los dos sobrevivientes y los testigos acusan a los sicarios del gobierno como los responsables de haber iniciado el fuego.

32. El objetivo central del gobierno es contener la insurrección popular, evitar el derrocamiento del gobierno, superar la crisis, prometer a los sectores empresariales la convocatoria de elecciones anticipadas.

33. Si en las próximas semanas el gobierno logra cambiar la correlación de fuerzas en el terreno, debilitando o desmoralizando la resistencia de los tranques, entonces todo habrá cambiado porque habrá sobrevivido el momento más desfavorable.

34. Sin embargo, la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil llamaron, el sábado 16 de junio, a reforzar y a multiplicar los tranques que son la única garantía que tienen los ciudadanos para neutralizar a los escuadrones de la muerte protegidos por el gobierno.

35. Si se abandona la exigencia de la renuncia inmediata de Ortega-Murillo, en los hechos, se estará aceptando que el gobierno sobreviva hasta la realización de esas elecciones anticipadas en una fecha no determinada. Toda agenda que deje por fuera el tema central QUE SE VAYAN, es una traición al pueblo y a los muertos.

36. En la calle la percepción sobre el diálogo es de desconfianza porque hasta ahora lo que ha pasado con esto es que ha habido más violencia y que el Gobierno no ha cumplido con las condiciones para que iniciase. Al no asumir estas condiciones, el Gobierno nos dice que no hay ninguna intención de dialogar y que lo que intenta es prolongar todo este sistema de represión para que la gente se canse y se desmovilice.

37. La separación, entre los negociadores de la ACDJ en el diálogo nacional, por un lado, y la dinámica socio-política de los tranques, por el otro lado, es real. Y es que los representantes de la ACDJ en el diálogo en realidad no dirigen los tranques, estos tienen una dinámica propia. Esta contradicción entre las bases sociales del movimiento insurreccional y la conducción de las negociaciones en manos de los empresarios, es real y el gobierno lo sabe, por eso trata de profundizar este tipo de contradicciones en su propio beneficio.

38. Los movimientos sociales y estudiantiles son la mayoría, son quienes han marchado y peleado en las calles, son quienes arriesgan la vida en los tranques, pero quienes conducen las negociaciones son los empresarios del COSEP y FUNIDES, que es un centro de pensamiento de los grandes grupos económicos.

39. Los movimientos sociales deben recuperar el control sobre las negociaciones, arrebatárselas al COSEP/FUNIDES, para lograr la meta de la expulsión de la pareja presidencial del gobierno, el primer paso real y verdadero en la democratización de Nicaragua.

40. Repetir la experiencia de la ciudad de León, impulsar la huelga ciudad por ciudad hasta alcanzar la huelga general indefinida, lo cual daría las condiciones para la salida definitiva de Ortega-Murillo.

41. La ruta hacia la democracia propuesta por la Articulación de los Movimientos Sociales y las Organizaciones de la Sociedad Civil contempla cuatro grandes pasos: a) salida del poder de Ortega-Murillo; b) conformación de un Gobierno de Transición; c) elección de la Asamblea Constituyente; y d) elecciones generales adelantadas una vez que se cuente con una nueva Constitución Política.

42. A mi criterio personal no hay otra salida a la crisis socio-política que la renuncia inmediata del poder de Ortega-Murillo, en caso contrario la represión, las muertes continuaran.

17/6/2918